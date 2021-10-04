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HUBUBAT EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

Habermetre - Haberler | Toplum
HUBUBAT EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından tarım piyasalarında görev yapan/yapacak personele yönelik "Hububat Eksperliği Eğitimi" düzenlenecektir.

ANKARA (Habermetre) - Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü tarafından tarım piyasalarında görev yapan/yapacak personele yönelik "Hububat Eksperliği Eğitimi" düzenlenecektir.

Söz konusu Eğitim, 1-19 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Yolu 9. Km Yenimahalle/ Ankara adresinde bulunan TMO Genel Müdürlüğü Güvercinlik Ek Tesislerinde yapılacaktır.

Talep eden katılımcı aynı adreste konaklayabilecektir.

Katılımcı kontenjanı 30 kişi olup daha fazla katılım talebi gelmesi halinde katılımcı belirleme ve taleplere göre ilerleyen günlerde tekrar eğitim programı yapılması TMO Genel Müdürlüğü yetkisindedir.

Başvurular 4-15 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Eğitim ücreti,

Konaklama yapacak katılımcılar için 5. 820 TL (Konaklama + Yemek (3 öğün) + Eğitim), Konaklama yapmayacak katılımcılar için ise 2. 700 TL (Öğle yemeği + Eğitim)'dir.

Eğitim ücretleri en geç 22 Ekim 2021 tarihine kadar TMO Genel Müdürlüğü Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi TR05 0001 0017 4537 7119 0650 02 no'lu hesabına, seçilen eğitim ile katılımcı bilgileri (ad/soyadı, telefon numarası, TC kimlik numarası ve varsa firma vergi dairesi ve numarası) belirtilerek yatırılacak ve ödemeye ait dekont egitim. sube@tmo. gov. tr mail adresine gönderilecektir. Dekont gönderildiği takdirde kesin kayıt yapılacaktır. Eğitim faturası Kurumumuz tarafından program bitiminde ilgililere gönderilecektir.

Detaylı bilgi için

İrtibat : (0312) 591 42 29/ 591 42 25

NOT:

Kurum, gerekli durumlarda program tarihlerinde ve ücretlerde değişiklik yapabilir. Kayıt yaptırmadan önce telefon ile irtibata geçilmesi önem arz etmektedir. Saygıyla duyurulur.

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Haber: HUBUBAT EKSPERLİĞİ EĞİTİMİ DÜZENLENECEKTİR - Haberler
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