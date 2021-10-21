Huawei, Biden'a yönelik lobi faaliyetleri için Demokrat lobici Podesta'ya 500 bin dolar ödedi

Huawei'nin, Beyaz Saray'da lobi yapmak için temmuzdan eylüle kadar Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin Dolar ödediği ortaya çıktı.

Huawei, eski Başkan Donald Trump döneminde Google, Qualcomm ve Intel gibi önemli şirketler dahil olmak üzere Amerikan şirketleriyle iş yapmasını engelleyen başkanlık kararnamelerini geri aldırmak üzere kesenin ağzını açtı.

Lobicilik faaliyetlerine ilişkin kamuya açılan federal lobicilik raporunda, Çinli telekomünikasyon şirketinin ABD Başkanı Joe Biden'a yönelik lobi yapmak üzere Hillary Clinton'a yakınlığıyla bilinen Demokrat lobici Tony Podesta'ya 500 bin dolar ödediği görüldü.

Raporda, ödemenin temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan 2021 yılının üçüncü çeyreğinde yapıldığı belirtildi.

Kongreye sunulan lobicilik faaliyet raporunda, Huawei'nin, 2021'in üçüncü çeyreğinde federal lobi faaliyetlerine yaklaşık 1,4 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı.

Şirket, geçen yılın aynı döneminde sadece 100 bin dolar harcamışken, bu yılın ikici çeyreğinde ise 1,1 milyon dolar harcamıştı.

Amerikalıları izleme ve istihbarat toplamakla suçlanıyor

ABD, Huawei'yi teknolojisini Pekin adına Amerikalıları izleme ve istihbarat toplama amacıyla kullanmakla suçluyor. Trump, bu suçlamalar ışığında ABD teknoloji şirketlerinin Huawei ile çalışmasını yasaklamış ve şirkete birçok yaptırım getirmişti.

Huawei'nin lobicilik faaliyetlerinin, getirilen kısıtlamaları kaldırmanın yanı sıra ABD'deki dolandırıcılık suçlamalarıyla Kanada'da tutuklu bulunan Huawei yöneticisi Meng Wanzhou'nun serbest bırakılmasını sağlamaya yönelik olduğu ifade ediliyordu.

ABD Adalet Bakanlığı, geçen ayın sonlarında kovuşturmayı erteleme anlaşması ile Meng'in Çin'e dönmesine izin vermişti.

Beyaz Saray, bakanlığın bu kararına Biden yönetiminin müdahil olmadığını iddia etmişti.

FETÖ de Podesta ile çalışmıştı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki imajını ve siyasi ilişkilerini diri tutmak amacıyla 2020'de Washington'daki en etkili lobi şirketlerinden Podesta Group ile 15 Temmuz darbesinden yaklaşık iki ay önce anlaştığı ortaya çıkmıştı.