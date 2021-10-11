Araştırma Merkezleri

Hoşgeldin Hazırlık Kupası (2)

BASKETBOL YARIŞMASI

Salon : Spor Merkezi tek pota ( dış saha ) Katılımcılar : Hazırlık öğrencileri Tarih : 19 Ekim 2021 Salı Saat : 14: 30 Ödül : 10 puan üstü herkese madalya verilecektir. * Katılım için belirtilen gün ve saatte alanda bulunmanız yeterlidir. * Etkinliğimiz pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi ve İletişim 0 312 233 1572/ 1573

Spor İşleri Şube Müdürlüğü

Duyuru Ekleme Tarihi : 11. 10. 2021 16: 48

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