Horzum-Alayaka'da son 2 ay

ÇINAR, DİYARBAKIR (Bültenler) - 1810 dekar araziye can suyu verecek baraj, bölge üreticisine yılda 4 milyon 290 bin lira daha fazla kazandıracak.

Yeni yıla Manisa'da 7 baraj ve 1 göletin inşasını tamamlayarak girmeyi hedefleyen DSİ 2. Bölge Müdürlüğü, Horzum-Alayaka Barajı'nda da sona yaklaştı.

27 Eylül itibari ile Horzum-Alayaka Barajı'nda gövde ön yüz beton kaplama çalışmalarına başlandığını belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, 2 ay içinde tüm imalatları bitirerek barajı tamamlamak istediklerini söyledi.

Birol Çınar: Ön yüz beton kaplama çalışmaları sürüyor

DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, " Horzum-Alayaka Barajı'nın gövde ön yüz beton kaplama işinde şu anda% 50 seviyesindeyiz. 1500 m3'lük beton kaplama işinin 750 m3'lük kısmını 15 gün gibi kısa bir sürede tamamladık. Ekim ayı sonu itibari ile barajın gövdesindeki çalışmalarımızı tamamen bitireceğiz ve vana odası imalatlarına başlayacağız." diye konuştu.

Horzum-Alayaka Barajı için vana siparişlerinin de verildiğini belirten DSİ 2. Bölge Müdürü Birol Çınar,yeni yıl gelmeden gerekli montajları tamamlayıp, barajda su tutmayı planladıklarını söyledi.

Manisalı çiftçiye her yıl 4. 29 milyon lira ek gelir

Horzum-Alayaka Barajı'nda 740 bin m3 su tutulacağını açıklayan Birol Çınar, " Proje 1810 dekar tarım arazisini basınçlı borulu sistemle sulayacak. Alaşehirli üretici hem tarlalarını daha ucuz maliyetle sulayacak, hem de sistemli sulama neticesinde verim artışı elde edecek. 2021 yılı rakamlarıyla yılda 4 milyon 290 bin lira ek gelir artışı bekliyoruz" diye konuştu.

700 bin m3 su tutacak

Alayaka Köyü'nün güneybatısındaki Karabalçık Deresi üzerinde inşa edilen barajın gövdesi ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tipinde projelendirildi. Temelden yüksekliği 38 metre olan Horzum-Alayaka Barajı'nın gövdesi için yaklaşık 700 bin m3 dolgu yapıldı.

Bültenler - Son Dakika Haberleri