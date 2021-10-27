Hortumla dövülen çırağın ailesi şikayetçi olmadı, usta serbest

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'da oto lastikçide çalışan çırağı M.K.'nin işten ayrılması isteği üzerine boş bir odada kompresör hava hortumuyla dayak attığı iddiasıyla gözaltına alınan usta Mustafa D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şanlıurfa- Mardin kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunun yanındaki lastikçide yaşanan olayda, iddiaya göre, Mustafa D., işten çıkmak isteyen çırağı M.K.'yi bir odada, kompresör hava hortumuyla dövdü. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından usta, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mustafa D., sevk edildiği nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Usta Mustafa D.'nin ise emniyetteki ifadesinde, "M.K.'nin ailesi benden sahip çıkmamı ve iş yerinden ayrılmamasını istedi. Buna rağmen M.K., sürekli iş yerinde kaçmaya çalışıyordu. Ben de kötü çevre ve arkadaşlık kurmaması yönünde onu korkutmak amacıyla böyle bir yola başvurdum. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

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