MÜZİK KUTUSUNDA 2 KİLO UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ

Afyonkarahisar'da polisin şüphe üzerine durdurduğu İran uyruklu 2 kişinin valizinde yapılan aramada, müzik kutusuna gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Kütahya yolu üzerinde denetim yaptı. Yol uygulamasında İran uyruklu M.K. (25) ve S.A. (23) şüphe üzerine durduruldu. Şüphelilerin valizinde yapılan aramada, müzik kutusunun içesine gizlenmiş 2 kilo metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler, uyuşturucu madde kullanmak suçundan gözaltına alındı.