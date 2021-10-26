HONOR Magic3, 8 ayda geliştirilerek Çin'de piyasaya sürüldü

Üst segment akıllı telefon pazarında sadece 8 ay gibi bir sürede geliştirilerek Çin'de piyasaya sürülen HONOR Magic3, AR-GE konusunda HONOR'un vizyonunu ortaya koyuyor.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, 8 ay gibi kısa bir sürede geliştirilen ve Çin'de üst segment akıllı telefon pazarına sağlam bir giriş yapan HONOR Magic3 modelinin ortaya çıkış hikayesini aktardı.

Bu kadar kısa sürede üst segment bir akıllı telefon üretimini mümkün kılan AR-GE ekibi ve tasarım çalışmaları, HONOR'un geleceğe yönelik vizyonunu gösteriyor.

HONOR, Çin'de piyasaya çıktığı ilk haftada satış rekorları kıran ve pazar payını şirket tarihindeki neredeyse en yüksek seviye olan yüzde 16,2'ye çıkaran Magic3, üretiminden önce kullanıcı beklentilerini aşan ve müşterilere iyi deneyim sunan bir ürün yaratmayı kendisine hedef olarak belirledi.

Şirket bu hedef doğrultusunda, geliştirme süreci normal şartlarda 12 ila 18 ay süren bir ürünü 8 ay gibi rekor sayılabilecek bir sürede tamamlayan, dünyanın en iyi tasarımcılarından ve mühendislerinden oluşan bir ekip kurdu. Söz konusu ekip, Qualcomm Snapdragon 888 Plus 5G yongasının performansını iyileştirirken, gelecekten ilham alan şık bir tasarım ortaya koyarak öne çıkan üstün özelliklere sahip bir kamera sundu.

Tek çip ile farklı performans deneyimi sunabilecek kapasiteye sahip olan HONOR, Magic 3 ile oyun, ağ özellikleri ve güvenlik konusundaki deneyimini bir kez daha kanıtladı. Geliştirme sürecinde oyun grafiklerini cep telefonlarıyla hiç olmadığı kadar net bir düzeye taşıdı ve telefona binen yük sırasında güç ve sıcaklık dengesinin kurulmasını da sağladı.

HONOR tasarımcıları, bu süreçte 70'den fazla prototip ve 100'den fazla çizim versiyonu oluşturdu.

"Geleneksel Çin estetiğinin mutlak simetri kurallarıyla harmanlandı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HONOR Device Co.'nun Baş Tasarımcısı Yuan Ze, "HONOR kültürünü, sanatını ve tasarımını dünyamızı etkileyen ve bizim bir parçamız olan temel direkler olarak görüyoruz. Bu nedenle tasarımın bir parçası olarak geleceğe bakıyor ve aynı zamanda geçmişe saygı gösteriyoruz. Geleneksel doğu estetiğinin bir mirası olarak, arka kamera modeline Esin Perisi adını verdik. Geleneksel Çin estetiğinin mutlak simetri kurallarıyla harmanlandığı bu tasarımda birçok unsur bulunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

HONOR Device Co. Baş Teknik Uzmanı Wang Jun ise şunları kaydetti:

"Sıfırdan her şeyi özelleştirmek için bu platformun sistematik bir incelemesini ve optimizasyonunu yaptık. Periskop telefoto lens, ultra geniş açılı kamera, 8x8 dTOF lazer sensör, geniş açılı kamera, siyah beyaz kamera, renkli multispektral termal sensör ve flaş gibi ögeler sayesinde kullanıcılar deklanşöre basıldığında beklemek zorunda kalmadan hayal gücünün ötesinde kareler yakalayabilir."

HONOR, bu süreçte film yapımcılarıyla temasa geçti ve profesyonel bir film çekme sürecinin tamamının nasıl çalıştığını ayrıntılı olarak araştırdı. HONOR teknik ekibi, bu doğrultuda kullanıcıların kendi filmlerini çekme hayallerini gerçekleştirebilecek bir akıllı telefon tasarladı.

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