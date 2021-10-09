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Hong Kong Üniversitesi, Tiananmen heykelinin kaldırılması talimatını verdi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hong Kong Üniversitesi, Tiananmen heykelinin kaldırılması talimatını verdi

Hong Kong Üniversitesinin, Tiananmen Meydanı katliamını anan heykelin kaldırılması talimatını verdiği bildirildi.

Hong Kong Üniversitesinin, Tiananmen Meydanı katliamını anan heykelin kaldırılması talimatını verdiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hong Kong Üniversitesi, "Hong Kong İttifakı" adlı grubun üniversite kampüsünde bulunan anıt heykeli kaldırması talimatını verdi.

Onlarca parçalanmış ve bükülmüş cesedi tasvir eden "Utanç Sütunu" adlı heykel, 1989'da yaşanan olayların anma etkinliklerinde ön planda bulunuyordu.

Üniversiteden yapılan açıklamada, kararın "en güncel risk değerlendirmesine ve yasal tavsiyeye dayandığı" ifade edildi.

24 yıldır Hong Kong Üniversitesi kampüsünde sergileniyor

Danimarkalı heykeltıraş Jens Galschiot tarafından yapılan Utanç Sütunu, 24 yıldır Hong Kong Üniversitesi kampüsünde sergileniyor. Ancak Üniversite, Hong Kong İttifakı adlı gruba, heykelin 13 Ekim'e kadar kaldırılması talimatını verdi.

Pekin yönetimi, Hong Kong'daki muhalefeti bastırdığı yönünde yoğun eleştiriler alıyor.

Tiananmen Meydanı katliamı, Çin'de yoğun sansüre maruz kalırken; her yıl düzenlenen anma etkinlikleri 2020'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri gerekçesiyle yasaklandı.

Bu yılın başında 9 demokrasi yanlısı eylemci, yasaklanan anma etkinliklerine katıldıkları gerekçesiyle 6 ay ila 10 ay arasında hapis cezası aldı.

1989'daki olaylar

Çin'de Nisan 1989'da başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Demokrasi ve ifade özgürlüğü talebi, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.

Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978'deki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisi'nin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.

Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.

Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.

Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçına göre 2 bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.

Diğer yandan olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.

Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran Tiananmen olayları, ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

Hayatını kaybedenlerin anıldığı etkinlik, her yıl Tiananmen olaylarının yaşandığı günde Hong Kong'da yapılıyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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