Hong Kong'da 5 tondan fazla kaçak ıstakoza ele konuldu - Haberler
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Hong Kong'da 5 tondan fazla kaçak ıstakoza ele konuldu

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Haberler | Güncel
Hong Kong'da 5 tondan fazla kaçak ıstakoza ele konuldu

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yaklaşık 540 bin dolar değerinde kaçak ıstakoz ele geçirildi.

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde yaklaşık 540 bin Dolar değerinde kaçak ıstakoz ele geçirildi.

Hong Konglu yetkililer düzenledikleri basın açıklamasında, Çin'in Avustralya'dan kabuklu deniz canlısı ithalatına yönelik uyguladığı kısıtlamanın ardından yaşanan gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Yetkililer, Avustralya'dan Hong Kong'a yapılan aylık ıstakoz ithalatının 2 katına çıktığını belirtti.

Ayrıca Hong Konglu gümrük yetkilileri ve Çin polisinin, Avustralya'dan kente kaçak getirilen yaklaşık 540 bin dolar değerindeki 5 bin 284 kilogram ıstakoza el koyduğu da açıklandı.

Konuyla ilgili 13 kişinin gözaltına alındığını söyleyen yetkililer, ıstakozların Çin'e gönderileceğini düşündüklerini söyledi.

Çin ile Avustralya arasında 2020'de siyasi ve ticari sorunlar yaşanmıştı. Bu sorunların ardından Pekin yönetimi Kasım 2020'de Avustralya'dan sığır eti, şarap, ıstakoz, arpa ve kereste ithalatını durdurmuştu.

AA / Büşra Selvi Öğütcen - Son Dakika Haberleri
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