Hollanda'da mahkeme, İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesini onadı

Hollanda mahkemesi, Amsterdam'daki Allard Pierson Müzesi'nde sergilenmek için Kırım'dan getirilen İskit altınlarının Ukrayna'ya gönderilmesine karar verdi.

Amsterdam'daki Temyiz Mahkemesi, Rusya'nın İskit altınlarının Kırım'daki müzeler yerine Ukrayna hükümetine devredilmesine itirazına ilişkin kararını açıkladı.

Mahkeme, kararında, Kırım'daki 4 müzeden getirilen İskit altınlarının Ukrayna'nın kültürel mirasının parçası olduğunu vurgulayarak, altınların Ukrayna devletine iadesine ilişkin ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

2016 yılında açılan davada ilk derece mahkemesi, İskit altınlarının Kırım'daki müze yerine Ukrayna'ya gönderilmesine hükmetmişti.

Altınların Kırım'a geri gönderilmesini isteyen dört müze, kararı temyize taşımıştı.

Eserlerin sahibi belirlenemedi

Rusya'nın, Kırım'ı ilhak ettiği sırada Kırım yönetimi tarafından Hollanda'ya "Kırım - Altın ve Karadeniz'in Sırları" adlı sergi için getirilen ödünç eserlerin kime gönderileceği belirlenememişti.

Mahkeme Ukrayna'ya iadesine karar verdiği 600 parça tarihi eser üzerinde hak iddia eden Ukrayna ve Rusya'dan bilgi almıştı.

Rusya, İskit altınlarının, Kırım'ın kültür mirası olduğu için Kırım'a geri gönderilmesi gerektiğini savunurken, Ukrayna ise sergilenen eşyaların geçici olarak Ukrayna'nın kontrolü altından olmayan, ilhak edilen bölgeye iade edilemeyeceğini ileri sürerek, eserlerin doğrudan Ukrayna devletine teslim edilmesini istemişti.

Allard Pierson Müzesi yetkilileri ise yargı süreci sona erinceye kadar koleksiyonu müzede bekleteceklerini açıklamıştı.

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