Hollanda'da göçmen kökenliler suç olaylarında daha fazla

Hollanda polisinin yayımladığı araştırmaya göre ülkedeki göçmen asıllı gençler hakkında Hollandalılara oranla 2 ya da 3 kat fazla suç şüphesiyle işlem yapılıyor.

Hollanda polisinin, kriminolog sosyologlara yaptırdığı araştırmada, güvenlik güçlerinin suç işlediği gerekçesiyle göçmen kökenlilerle Hollandalılara göre daha fazla temasa geçtiği kaydedildi.

Rotterdam Erasmus Üniversitesinden Sosyolog Willemijn Bezemer ve Arjen Leerkes tarafından yapılan araştırmada, suç işlendiğinde Hollandalılara göre göçmen asıllı gençlerden 2 ya da 3 kat fazla şüphelenildiği tespit edildi.

Araştırmaya göre, kırsal bölgelerde yaşayan Hollandalı kadınlar en az şüphelenilenler olurken polisin şüpheli sıfatıyla en fazla temasa geçtiği grubun merkezde yaşayan Fas ve Hollanda Antilleri kökenli erkekler olduğu belirtildi.

Bezemer, rapora ilişkin yaptığı açıklamada polisin genellikle suç ihbarlarında bulunanlara göre hareket ettiğine dikkati çekerek, etnik fişleme için "Bu tüm toplumda görülen bir problem." ifadesini kullandı.

Leerkes de araştırmanın sadece polis için değil polise ihbarda bulunan kişiler içinde önemli mesajlar verdiğini ifade etti.