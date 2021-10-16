Hollanda'da bazı belediyelerin Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı - Haberler
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Hollanda'da bazı belediyelerin Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı

AA / Selman Aksünger - Haberler | Güncel
Hollanda'da bazı belediyelerin Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı

Hollanda'da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi.

Hollanda'da bazı belediyelerin özel şirketler aracılığıyla camiler ve Müslümanlara ait kurumlar hakkında gizli araştırma yürüttüğü belirtildi.

NRC gazetesinin haberinde ülkede en az 10 belediyenin camiler, cami imamları, cami dernek yöneticileri ve cemaatteki etkin kişilere ilişkin gizli araştırma yaptırdığı iddia edildi.

Haber e göre araştırma yürüten belediyeler arasında Rotterdam, Delft, Almere, Huizen, Leidschendam-Voorburg, Zoetermeer, Veenendaal ve Ede yer alırken Utrecht Belediyesinin, araştırmanın gizliliği ve yöntemiyle ilgili şüpheler nedeniyle incelemeyi durdurduğu belirtildi.

Hollanda Güvenlik ve Terörle Mücadele Kurumunun (NCTV) belediyeler aracılığıyla finanse ettiği araştırmanın NTA (Nuance door Training en Advies) adlı özel firma aracılığıyla yaptırıldığı kaydedildi.

Müslümanlara yönelik gizli araştırmalar için yaklaşık 300 bin avro harcandığı bildirildi.

Camilerde araştırma yapan NTA çalışanlarının kendilerini cemaatten biri ya da ziyaretçi olarak tanıttıkları belirtilen haber de, bu görevlilerin inceleme sırasında cemaatten birçok kişiyle kimliklerini açıklamadan görüştükleri aktarıldı.

NTA'nın özellikle imamların ve yöneticilerin geçmişleri, nereden geldikleri ve nerelerde eğitim gördüklerine ilişkin bulguları belediyelere "gizli bilgi" olarak raporladığı aktarıldı.

Radikalleşme sorunları

Suriye savaşı sırasında DEAŞ'a katılımlar sebebiyle hükümetin radikalleşmeye yönelik araştırmalarının yetersiz kaldığı belirtilen haber de, belediyelerin kendi araştırmalarıyla bu sorunu çözmek istedikleri kaydedildi.

NRC'nin haberinde belediyelerin kendi bölgelerindeki camileri yakından izleterek "daha gerçekçi sonuçlar elde etmek" istedikleri bildirildi.

Belediyelerin kamu düzenini koruma görevi gereği bu tür incelemeleri yürüttüğü belirtilen haber de anayasa profesörü Ymre Schuurmans'ın görüşleri aktarıldı.

Haber de, yapılan işlemi "hukuksuz" bulan Schuurmans'ın "Bu kapsamdaki bir bilginin toplanması çok geniş bir yetki ve belediyeler bunu özel şirket eliyle yapamaz" şeklindeki görüşlerine yer verildi.

İddialara ilişkin Müslüman kuruluşlardan SPIOR'un görüşüne yer verilen haber de Hollanda'da devlet ile Müslümanlar arasındaki güvenin "ciddi şekilde zedelendiği" şeklindeki değerlendirme aktarıldı.

AA / Selman Aksünger - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hollanda'da bazı belediyelerin Müslümanlara ait kurumları gizlice araştırdığı ortaya çıktı - Haberler
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