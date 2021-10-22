Hocaköy'de 7 Sokak Beton Yolla Kaplandı

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Her alanda çalışmalarını titizlikle sürdüren İnegöl Belediyesi, özellikle kırsal mahallelerde konforu arttıracak yatırımlarına devam ediyor. Bu kapsamda Hocaköy Mahallesinde 7 sokak beton yol ile kaplanıyor. Mahallede çalışmalar hummalı bir şekilde sürerken, Belediye Başkanı Alper Taban da beraberindeki heyetle birlikte önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan beton yol uygulamasını yerinde inceledi.

CUMHURBAŞKANIMIZIN BELİRLEDİĞİ HEDEFLER DOĞRULTUSUNDA ÇALIŞIYORUZ

İnceleme sonrası çalışmayla ilgili bir açıklama da yapan Başkan Alper Taban, "Hocaköy Mahallemizde ekiplerimiz yoğun bir çalışma içerisinde. Burada 7 sokakta yol kaplama çalışmalarımız sürüyor. Malumunuz merkezdeki tüm imkanları kırsala taşımak üzere Sayın Cumhurbaşkanımızın açtığı hedefler doğrultusunda çalışmalar yürütüyoruz. Buralarda da gerek altyapı çalışmaları, yol kaplama çalışmaları, ihtiyaç olan park alanları, otopark alanları, tretuvar gibi tüm eksikleri gidermek üzere planlamalarımızı hayata geçiriyoruz. Hocaköy Mahallemizde toplam 7 sokak; 5651, 5652, 5653, 5654, 5657, 5658 ve 5659. Sokaklarda silindirle sıkıştırılmış beton yol uygulamasını hayata geçiriyoruz. Arkadaşlarımız toplamda yaklaşık 1,5 km'lik beton yol uygulamasını hayata geçirmiş olacaklar. 5 bin ton beton uygulanacak bu bölgede. Çalışmada artık sona gelmiş durumda. Önümüzdeki hafta tamamlanmış olacak" dedi.

YERLİ VE MİLLİ YATIRIM

Yerli ve milli beton yol uygulamasına da değinen Taban, "Ben bu çalışmaları çok kıymetli buluyorum. Buralar bizim yaşam alanlarımız. Gerek mahallede yaşayan gerek bu alanı gelip geçerek kullanan herkesin faydalanacağı hizmetler. Ve aynı zamanda kalıcı hizmetler. Sağlam, yerli ve milli uygulamalar. Asfalt uygulamalarına göre de yüzde 50 tasarruflu olan uygulamalar. Burada toplamda 700 bin TL'lik bir çalışma oldu. İnşallah hep birlikte daha iyilerini de yapmak için çalışacağız" açıklamalarında bulundu.

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