HOBİ OLARAK BAŞLADI, TEKSTİL ATÖLYESİ KURDU

AMASYA (DHA) - AMASYA'da hobi olarak küçük bir terzi atölyesinde iş hayatına başlayan Özlem Küçükkahyaoğlu (36), arkadaşı Melek Bölükbaşı ile ortaklaşa tekstil atölyesi kurdu. 2 girişimci kadın, kurum ve şirketlerin iş önlüklerinin dikim işlerini alarak kentte 40 kişiye istihdam sağlamaya başladı. Küçükkahyaoğlu, Hedefimiz, atölyemizi büyüterek daha çok kişiye iş imkanı sağlamak dedi.

Kentte yaşayan Özlem Küçükkahyaoğlu, geçen yıl hobi olarak çalışmak için terzi dükkanı açmaya kararı verdi. Küçük bir dükkan tutan Küçükkahyaoğlu, sipariş ararken Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile tanıştı. Başkan Sarı, Küçükkahyaoğlu'ya destek olmak için belediye personellerinin kıyafetlerinin dikim işini kendisine verdi. İşlerini büyüten ve siparişler almaya başlayan Küçükkahyaoğlu, terzilik yapan arkadaşı Melek Bölükbaşı'na ortaklık teklif etti. Kent merkezine bağlı Yeşil Yenice Mahallesi'ne tekstil atölyesi kuran girişimciler, şimdi 30'u kadın, 10'u erkek olmak üzere 40 kişiye de istihdam imkanı sağladı.

'HEDEFİMİZ, DAHA ÇOK KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLAMAK'

Küçük bir dükkanda terzilik yaparak bu işe başladığını anlatan Özlem Küçükkahyaoğlu, 'Atölyeyi kurduktan sonra iş için sipariş arayışlarına girdim. O dönem Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı ile tanıştım ve bana destek olmak için belediye personellerinin kıyafetlerinin dikim işini verdi. Daha sonra şans eseri bir Alman firması ile çalışma imkanı yakaladık. Başkanımızın kapısını tekrar çaldım ve sağ olsun o da bize inandı, bizi destekledi. Yalnız yürüyemeyeceğimi bildiğim için terzi olan arkadaşım Melek Bölükbaşı'na ortaklık teklif ettim, o da kabul etti ve işlerimizi büyüttük. Yalnız yaşayan ve işe ihtiyacı olan birçok insan var. Hedefimiz, atölyemizi büyüterek daha çok kişiye iş imkanı sağlamak. İnşallah devamını getireceğiz, emin adımlarla ilerliyoruz. Çalıştığımız firma bizden 150 kişilik istihdam istiyor. Fakat biz aşama aşama ilerliyoruz dedi.