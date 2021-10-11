Hizan Kaymakamı Yelek, jandarma karakolunu ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Karakolda görevli güvenlik güçleriyle bir araya gelen Yelek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Durmuş'tan karakol ve bölge hakkında bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Yelek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.