Hizan Kaymakamı Yelek, jandarma karakolunu ziyaret etti - Haberler
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Hizan Kaymakamı Yelek, jandarma karakolunu ziyaret etti

AA / İlhan Eren İnan - Haberler | Güncel
Hizan Kaymakamı Yelek, jandarma karakolunu ziyaret etti

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Kolludere Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Karakolda görevli güvenlik güçleriyle bir araya gelen Yelek, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Mehmet Durmuş'tan karakol ve bölge hakkında bilgi aldı.

Personelle sohbet eden Yelek, başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

AA / İlhan Eren İnan - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hizan Kaymakamı Yelek, jandarma karakolunu ziyaret etti - Haberler
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