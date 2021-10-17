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HISN-I MANSUR CADDESİNDE ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Habermetre - Haberler | Toplum
HISN-I MANSUR CADDESİNDE ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Hısn-ı Mansur Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından, Hısn-ı Mansur Caddesi'nde asfalt öncesi hazırlık çalışması başlatıldı.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, Hısn-ı Mansur Caddesi'ndeki bazı sokaklarda asfalt öncesi hazırlık çalışmalarına başladı.

Mahallede bozulan yolların asfaltı için hazırlıklarının devam ettiğini belirten yetkililerimiz, çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını dile getirdi.

Mahalle sakinleri ise gayretlerinden ötürü yetkililerimize ve çalışanlarımıza teşekkür etti.

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Haber: HISN-I MANSUR CADDESİNDE ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMASI - Haberler
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