Hisarcıklıoğlu: Arabuluculuk merkezine 2.5 milyon dosya geldi, yüzde 70'i çözüldü

ANTALYA (DHA) - ANTALYA Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) bünyesinde ticari anlaşmazlıkları karara bağlayacak olan arabuluculuk merkezi açıldı. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Arabuluculuk hizmetine gelen dosya sayısı 2.5 milyonu geçti. Yüzde 70'i ise çözüldü" dedi.

ATSO bünyesinde Tahkim ve Arabuculuk Merkezi kuruldu. Merkezin açılışı ATSO Meclis Salonu'nda TBMM eski Başkanı Cemil Çiçek, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ATSO Başkanı Davut Çetin ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

ATSO'da 37 avukatla anlaşıldığını ifade eden Başkan Çetin, müracaat eden kişilere danışmanlık ve arabuluculuk hizmeti vereceklerini kaydetti. Konuşmaların ardından merkezin açılışı kurdele kesimiyle gerçekleştirildi. Konuşmacılara da günün anısına plaket takdim edildi.