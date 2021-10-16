Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi - Haberler
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Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri okul servis araçlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Dereköy köyünde yapılan denetimlerde, servis araçlarında genel kontrollerin yanı sıra emniyet kemeri, ışıklı uyarıcılar, bulundurulması gereken evraklar kontrol edildi.

Jandarma Trafik Timlerince, eğitim öğretim yılı boyunca öğrencilerin sağlıklı ve kazasız bir şekilde okullarına ve evlerine gidebilmeleri amacıyla okul servis aracı denetimlerine etkin, sürekli ve yoğun bir şekilde devam edileceği belirtildi. - KÜTAHYA

Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi

Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi

Hisarcık'ta okul servisi şoförleri denetlendi

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