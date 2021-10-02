HİS Göletleri Manisa Hayvancılığına Büyük Katkı Sağlıyor

MANİSA (Habermetre) - Kırsal kalkınmaya verdiği desteği arttırarak sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan Mahallesi'nde bulunan hayvan içme suyu göletinde (HİS) temizlik ve bakım çalışmaları gerçekleştirdi. Çalışmadan büyük memnuniyet duyan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün vizyonuyla tarımsal ve kırsal kalkınma konusunda önemli çalışmalara imza atan Manisa Büyükşehir Belediyesi, üreticilere verdiği desteği sürdürüyor. Örtü altı yetiştiriciliğinden fidan desteğine, gölet yapımından tarımsal tahmin istasyonlarına kadar kırsal kalkınmaya yönelik hamlelerle öne çıkan Manisa Büyükşehir Belediyesi, hayvan üreticilerini de unutmuyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, hayvancılığın önemli geçim kaynağı olduğu Köprübaşı ilçesine bağlı Armağan Mahallesi'nde yaklaşık 1500 hayvanın faydalandığı HİS göletinde temizlik ve bakım çalışmalarını tamamlayarak, üreticilerin hizmetine sundu. Çalışmayı memnuniyetle karşılayan hayvan üreticileri, Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

Üreticilerimize Desteğimiz Sürecek

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün kırsal kalkınmaya verdiği önemin kendilerine vizyon oluşturduğunu ifade eden Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, 17 ilçede üreticilerin gelirlerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti. Usta, "Küresel ısınma ile birlikte kaliteli ve temiz suyun önemi giderek artıyor. Son yıllarda mevsimsel yağışların azalması ve yaşanan kuraklık bu ihtiyacı daha da arttırdı. Kırsal mahallelerde bulunan hayvan üreticilerimiz, özellikle yaz aylarında yeterli ve temiz içme suyuna hayvanlarını ulaştırmak için önemli mesafeleri aşmak zorunda kalıyor. Tüm gününü arazide geçiren mera hayvanları için yapılan HİS göletleri çok büyük bir nimet. Biz, üreticilerimize destek olmak adına gölet yapım ve bakım çalışmalarına önem veriyoruz, bu doğrultuda çalışıyoruz" diye konuştu.

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