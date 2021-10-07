Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Ankara'ya hırsızlık yapmak için Kırıkkale ilinden geldiği tespit edilen 3 hırsız çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

KIRIKKALE (İHA) - Ankara'ya hırsızlık yapmak için Kırıkkale ilinden geldiği tespit edilen 3 hırsız çevre sakinlerinin ihbarı üzerine kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Polatlı ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bir binaya giren 3 kadının şüpheli hareketlerinden rahatsız olan çevre sakinleri polis ekiplerine haber verdi. Hırsızlık yapmak için Kırıkkale'den geldiği tespit edilen 3 şahıs, Polatlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından binadan çıkar çıkmaz yakalanarak gözaltına alındı.

Yakalanan G.Ö, E.G ve F.G isimli hırsızlardan G.Ö ve E.G'nin hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezasının olduğu, F.G. isimli şahsın da hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Öte yandan 3 kadın hırsızın aynı dosyadan 55 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı. - ANKARA

Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil iki çekiciye çarptı: 3 ölü, 2 yaralı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Temel Karamollaoğlu Ali Palabıyık
Magazin Caner Cindoruk Seda Sayan Amelia Hamlin
Spor Aykut Kocaman Serdar Aziz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Demir Çelik Oğuzhan Asiltürk Recep Tayyip Erdoğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık zanlıları kıskıvrak yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:37:49. #1.13#