Hırsızlık zanlıları çalıntı eşyalar ile suçüstü yakalandı - Haberler
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Hırsızlık zanlıları çalıntı eşyalar ile suçüstü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık zanlıları çalıntı eşyalar ile suçüstü yakalandı

Çorum merkeze bağlı Hamamlıçay köyünde iki evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

ÇORUM (İHA) - Çorum merkeze bağlı Hamamlıçay köyünde iki evden hırsızlık yapan 2 şüpheli, çaldıkları eşyalarla birlikte yakalandı.

Edinilene bilgiye göre, Hamamlıçay köyünde iki ayrı evde hırsızlık olayı meydana geldi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından konunun aydınlatılması için özel bir ekip oluşturuldu. Köyde yürüttükleri çalışmalar sonucunda bir hırsızlık şüphelisini tespit eden ekipler, şüpheliye ait çoban barınağında yaptıkları aramada 2 adet televizyon, 1 adet video player, 1 adet jeneratör, 2 adet matkap, 1 adet mikrodalga fırın ile küçük ev aletleri ele geçirdi. Çalıntı eşyalara el koyan jandarma ekipleri, evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

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