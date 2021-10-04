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Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden televizyon hırsızlığı ile ilgili adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

BAFRA, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde bir evden televizyon hırsızlığı ile ilgili adliyeye sevk edilen şahıs tutuklandı.

2 gün önce Bahçeler Mahallesi'nde H.T.'ye ait evden televizyon çalınmıştı. H.T.'nin müracaatı üzerine çalışma başlatan Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda şüphelinin kimliğini belirledi. Kimliği belirlenen O.T. dün Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Altınkaya Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, televizyonu E.A.'ya sattığını söyledi. Polis ekipleri televizyonu E.A.'dan ele geçirdi. E.A., hakkında suç eşyasını almaktan işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Gözaltında ki O.T. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından bugün çıkartıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

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