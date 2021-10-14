Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler
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Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı

Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emek Mahallesi'nde bir evden ziynet eşyaları çaldıkları iddia edilen 4 kişiyi takibe aldı.

Polis ekiplerini fark ederek kaçan şüpheliler, M.U, N.D, G.T. ile A.B, kovalamaca sonucu yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve kaçarken attıkları yerlerde yapılan aramada, 80 bin lira değerindeki çok sayıda ziynet eşyası ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, M.U, N.D. ile G.T. tutuklandı. A.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri
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Haber: Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı - Haberler
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