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Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

KOCAELİ (İHA) - Kocaeli'de hırsızlık suçundan hapis cezası ile aranan 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan E.İ. (30), yine aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası ile aranan M.G. (35), polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde yakalandı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KOCAELİ

Hırsızlık suçundan aranan 2 şüpheli tutuklandı

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