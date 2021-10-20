Hırsızlık için iş yerine girmeye çalışırken suçüstü yakalandı

ŞANLIURFA'nın Halfeti ilçesinde hırsızlık suçundan 10 farklı dosyası bulunan Ersin Kandemir (26), polis tarafından bir iş yerine girmeye çalışırken yakalandı.

Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezinde meydana geldi. Devriye gezen polis ekipleri, bir kişinin iş yerine girmeye çalıştığını fark etti. Polisi gören şüpheli kaçmaya çalıştı. Ekiplerin takibi sonucu şüpheli gözaltına alındı. Yapılan kontrollerde, şüphelinin daha önce araç, ev ve iş yerlerine girip elektronik eşya, elektrik kabloları, boru ve hortum çalan, hırsızlık suçundan 10 farklı dosyası bulunan Ersin Kandemir olduğu tespit edildi. Emniyete götürülen Kanademir, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.