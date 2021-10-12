Hırsızlık için günübirlik Kahramanmaraş'a gelen 2 zanlı tutuklandı - Haberler
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Hırsızlık için günübirlik Kahramanmaraş'a gelen 2 zanlı tutuklandı

AA / İzzet Mazı - Haberler | Güncel
Hırsızlık için günübirlik Kahramanmaraş'a gelen 2 zanlı tutuklandı

Günübirlik geldikleri Kahramanmaraş'ta girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Günübirlik geldikleri Kahramanmaraş'ta girdikleri evlerden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir aracın, dış kapısı kilitlenmeyen ve kamera sistemi olmayan binaların bulunduğu bölgede keşif yaptığı bilgisine ulaştı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin hırsızlıktan birçok suç kaydı bulunduğunu ve yine hırsızlık yapmak için günübirlik kente geldiklerini belirledi.

Aracın tali yollardan şehir dışına çıkmaya çalıştığını tespit ederek Türkoğlu OSB kavşağında önlem alan ekipler, 4 şüpheliyi çaldıkları eşyalarla yakaladı.

Yapılan aramada, bir çanta içerisinde yaklaşık 30 bin lira para ile birçok ziynet eşyası ve saat ele geçirildi.

Dört şüpheliyi gözaltına alan ekipler, çantada tespit edilen e-posta adresinden, çalınan malları sahibine ulaştırdı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden K.Y. ve S.Y. tutuklandı, M.Y. ve E.A. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

AA / İzzet Mazı - Son Dakika Haberleri
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