Hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanırken yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir okula hırsızlık yapmak için giren şüpheli, saklandığı çatı katında yakalandı.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.Ç, hırsızlık yapmak için bir okula girdi.

Bu sırada okulda birilerinin bulunduğunu fark eden şüpheli, saklanmak üzere çatı katına çıktı.

Durumun anlaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Lapseki ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Ç'yi saklandığı çatı katında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.