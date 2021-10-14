Hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanırken yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanırken yakalandı

AA / Ercan Özçetin - Haberler | Güncel
Hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanırken yakalandı

Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir okula hırsızlık yapmak için giren şüpheli, saklandığı çatı katında yakalandı.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki bir okula hırsızlık yapmak için giren şüpheli, saklandığı çatı katında yakalandı.

İlçeye bağlı Çardak beldesinde 9 ayrı hırsızlık suçundan aranan S.Ç, hırsızlık yapmak için bir okula girdi.

Bu sırada okulda birilerinin bulunduğunu fark eden şüpheli, saklanmak üzere çatı katına çıktı.

Durumun anlaşılması üzerine, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Lapseki ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri S.Ç'yi saklandığı çatı katında yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

AA / Ercan Özçetin - Son Dakika Haberleri
Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı

Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli
Magazin Ezgi Mola Müge Anlı Nihal Yalçın
Spor Cristiano Sergen Yalçın Burak Yılmaz Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Rüya Tabirleri Meral Akşener
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hırsızlık için girdiği okulun çatısında saklanırken yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.10.2021 10:45:38. #1.12#