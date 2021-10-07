Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı - Haberler
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Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

AA / Zafer Göder - Haberler | Güncel
Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

Ankara'dan Bolu'ya hırsızlık yapmak için geldiği iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu gözaltına alındı.

ANKARA (AA) - Ankara'dan Bolu'ya hırsızlık yapmak için geldiği iddia edilen 3 şüpheli, polis ekiplerinin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu gözaltına alındı.

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Salıbeyler ve Kılıçarslan mahallelerinde 2 inşaattan malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, 2 kapalı kasa minibüsün hırsızlıkta kullanıldığını belirleyerek, plakalarını tespit etti.

Minibüslerin kente giriş yaptığını belirleyen ekipler, şüphelileri takibe aldı.

Polisin yaklaşık 10 saatlik takibi sonucu 3 zanlı, D-100 kara yolu Paşaköy mevkisinde yakalandı.

Bolu'da 2 inşaattan yaklaşık 50 bin lira değerinde kalıp malzemesi ile çeşitli inşaat araçları çaldığı belirlenen şüphelilerin bunları Ankara'da sattığı öğrenildi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık için Ankara'dan Bolu'ya gelen zanlılar 10 saatlik takiple yakalandı

AA / Zafer Göder - Son Dakika Haberleri
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