Hırsızlar depremzedelerin su sayaçlarına dadandı

İZMİR (DHA) - İZMİR'de geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen depremin ardından hasar gören binalar, hırsızların hedefi oldu. Bayraklı ve Bornova ilçesindeki apartmanların su saatlerinin çalındığı öne sürüldü. Depremzede Ömer Çildir (50) "Hırsızlardan mağduruz. 2 defadır su saatlerimiz çalınıyor. Toplam 32 adet su saatimiz çalındı" dedi.

Seferihisar açıklarında geçen yıl 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde 100'den fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca bina da zarar gördü. Birçok yapıda 'hafif, orta ve ağır' seviyede hasar oluştu. Evleri hasar görenlerin bazıları kiraya çıktı, bazıları da eşyalarını binalarda bırakarak, yakınlarının yanına taşındı. Bu bölgelerde hırsızlar, depremzedelerin boşalttığı dairelerin su sayaçlarına göz dikti. Bölgede çok sayıda su sayacının çalındığı ileri sürüldü.

Depremde özellikle Bayraklı ve Bornova ilçelerinde orta ve hafif hasar gören 20'in üzerinde binadan su saati çalındığını söyleyen İzmir Depremzedeler Dayanışma Derneği Başkanı Haydar Özkan, yetkililerin önlem alınmasını istedi.