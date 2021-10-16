HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Toroslar ilçesinde sabah saatlerinde bir eve giren hırsızın ev sakinleri ile karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

MERSİN'in Toroslar ilçesinde sabah saatlerinde bir eve giren hırsızın ev sakinleri ile karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. İkinci katta bulunan daireye demir şebekelerden tırmanan hırsızlık şüphelisi, yatak odasının penceresinden içeri girdi. Kimsenin olmadığını sandığı dairede ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, içeri girdiği yatak odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve kısa süre sonra pencereden atlayarak kaçma anı yansıdı. Polis, kimliği henüz saptanamayan hırsızlık şüphelisini arıyor.

HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

12 YAŞINDAKİ YEĞENİNİ UYURKEN KALBİNDEN BIÇAKLAYIP ÖLDÜREN AMCA TUTUKLANDI

 İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

İzmir'deki vahşi cinayette katil eski sevgili çıktı! Kaynar suyla işkence yapıp, boğarak öldürdükten sonra ormanda yakmışlar

 MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Adil Karaismailoğlu Ekrem İmamoğlu Fuat Oktay
Magazin Kubilay Aka Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Schumacher Lewis Hamilton Hamit Altıntop Fernando Alonso
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:27:50. #1.13#