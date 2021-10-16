HIRSIZ EV SAHİBİNİ GÖRÜNCE PENCEREDEN ATLAYIP KAÇTI

MERSİN'in Toroslar ilçesinde sabah saatlerinde bir eve giren hırsızın ev sakinleri ile karşılaşınca pencereden atlayıp kaçtığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Merkez Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi'nde sabah 06.30 sıralarında meydana geldi. İkinci katta bulunan daireye demir şebekelerden tırmanan hırsızlık şüphelisi, yatak odasının penceresinden içeri girdi. Kimsenin olmadığını sandığı dairede ev sahipleriyle karşılaşan şüpheli, içeri girdiği yatak odasının penceresinden atlayarak kaçtı. Ev sahibinin şikayeti üzerine polis olayla ilgili inceleme başlattı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olay ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülere şüphelinin binaya tırmanıp içeri girmesi ve kısa süre sonra pencereden atlayarak kaçma anı yansıdı. Polis, kimliği henüz saptanamayan hırsızlık şüphelisini arıyor.