Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp ÜNAL ve Yönetiminden Kaymakamımıza Ziyaret

Beypazarı Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp ÜNAL ile üyeler, Beypazarı Kaymakamı Sayın Oktay ERDOĞAN'ı ziyaret ettiler İlçe Kaymakamımız Oktay ERDOĞAN'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Dernek Başkanı Gündüzalp ÜNAL, Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Gazi'nin dedesi, Ertuğrul Gazi'nin babası, Gazigündüz Alp'in kabrinin kendi köyleri olan Hırkatepe'de bulunduğunu belirten Güldüzalp ÜNAL, Kaymakamımızı Hırkatepe mahallesine davet etti. Kaymakamımız nazik ziyaretlerinden dolayı Hırkatepeliler Derneği Başkanı Gündüzalp ÜNAL ile üyelerine teşekkür etti.

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