Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek - Haberler
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Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek

Hindistan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

Hindistan hükümetinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine 674'er Dolar tazminat ödeyeceği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi, hükümetin Kovid-19 salgını nedeniyle meydana gelen her ölüm vakası için 674 dolar (50 bin rupi) tazminat ödeme kararını onayladı.

Yüksek Mahkemenin kararı, bir grup avukatın Hindistan afet yasasını referans göstererek Kovid-19 ölümleri için tazminat talep etmesi üzerine geldi.

Yüksek Mahkeme Hakimi Mukesh Shah, yaptığı açıklamada, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin en yakın akrabasına bir ay içerisinde tazminat ödeneceğini aktardı.

Hindistan'da resmi rakamlara göre, şimdiye kadar virüs nedeniyle 447 binden fazla can kaybı yaşandığı bildirilirken, uzmanlar, resmi rakamların 10 katından daha fazla insanın salgın nedeniyle yaşamını yitirmiş olabileceğine inanıyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin ailelerine 674'er dolar ödeyecek - Haberler
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