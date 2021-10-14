Hindistan, kovid-19 aşısı ihracatına yeniden başladı - Haberler
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Hindistan, kovid-19 aşısı ihracatına yeniden başladı

AA / Nuri Aydın - Haberler | Güncel
Hindistan, kovid-19 aşısı ihracatına yeniden başladı

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatına yeniden başlandığını duyurdu.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ihracatına yeniden başlandığını duyurdu.

İndianexpress'in haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi, hükümetin aşı ihracatını yeniden başlatma kararı uyarınca Nepal, Bangladeş, Myanmar ve İran'a aşı gönderildiğini açıkladı.

Bagchi, Başbakan Narendra Modi'nin BM 76. Genel Kurulu'nda Kovid-19 aşısı tedarikine devam edileceğine dair konuşmasına atıfta bulunarak ilk sevkiyatı "bölge ülkelerine yaptıklarını" kaydetti.

İhracatın seyrinin Hindistan'ın aşı talebine göre şekilleneceğini vurgulayan Bagchi, "Üretimimize ve talebimize göre daha fazla tedarike karar vereceğiz." dedi.

Dünyanın en büyük aşı üreticilerinden Hindistan, ülkede salgının tırmanışa geçtiği nisan ayında kendi nüfusunu aşılamak için aşı ihracatını askıya almıştı.

Ülkede, nüfusun yaklaşık yüzde 70'ine en az ilk doz Kovid-19 aşısı yapılırken, toplam yapılan aşı sayısı 968 milyon 220 bini geçti.

AA / Nuri Aydın - Son Dakika Haberleri
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