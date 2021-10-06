Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki terör saldırılarında 3 kişi öldürüldü - Haberler
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Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki terör saldırılarında 3 kişi öldürüldü

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki terör saldırılarında 3 kişi öldürüldü

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan farklı olaylarda 3 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan farklı olaylarda 3 kişinin vurularak öldürüldüğü bildirildi.

Polisin verdiği bilgilere göre, ilk saldırı Srinagar'da kimyager Makhan Lal Bindroo'ya ateş açılmasıyla gerçekleşti.

Hastaneye kaldırılan Keşmirli Hindu Bindroo hayatını kaybederken kordona alınan bölgede saldırganları yakalamak için operasyon başlatıldı.

Güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre, ilk saldırıdan yaklaşık 1 saat sonra, Bihar eyaletinden bir seyyar yemek satıcısı, Srinagar'da kurşunlanarak öldürüldü.

Üçüncü saldırıda ise bir taksi şoförü, Kuzey Hajin bölgesinde vurularak öldürüldü.

Polis yaptığı açıklamada, saldırıları "terör olayları" olarak nitelendirdi.

Saldırılara dair soruşturmanın devam ettiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "terör saldırılarının" tüm boyutlarıyla ortaya konulması için çalışmalara devam edildiği kaydedildi.

Srinagar bölgesinde geçen hafta 2 kişi daha silahlı saldırganlarca öldürülmüştü.

Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de sömürge olarak yönettiği Hindistan'dan çekilirken o dönemde prenslik olan Keşmir, bağımsızlıklarını yeni kazanan Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda tercihle karşı karşıya kaldı.

Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara, Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Savaşların ardından sağlanan geçici ateşkes sonucunda Cammu Keşmir'in yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolünde kaldı. Bölgenin doğusundaki yüzde 20'lik bir kısım ise sınırdaş Çin'in hakimiyetine verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halk oylamasıyla belirlenmesini öngörüyor.

Hindistan yönetimi, halk oylamasına karşı tutum benimserken Pakistan, BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesindeki terör saldırılarında 3 kişi öldürüldü - Haberler
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