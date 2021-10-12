Hindistan'da Müslüman ailenin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kalabalık bir grubun Müslüman bir aileye saldırdığı öne sürüldü.

The Indian Express'in haberine göre, Madhya Pradesh eyaletinin Indore şehri yakınlarındaki köyde, Müslüman bir aile kalabalık bir grup tarafından darbedildi.

Saldırıya uğrayan aile üyeleri, evlerini boşaltmaları yönündeki tehditlerin ardından evlerini terk etmedikleri için aynı grup tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Haber e göre, sloganlar atarak eve doğru yönelen grup Müslüman aile üyelerine sopalar ve demir çubuklarla saldırdı.

Aile üyesi Shahrukh Geyasuddin, saldırganların babasına defalarca vurduğunu ve araya girmeye çalışan amcasını da darbettikten sonra "evi boşaltmalarını söylediklerini ve eğer terk etmezlerse korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacakları" konusunda tehdit edildiklerini aktardı.

Baba Farukh Geyasuddin, saldırganların aşırı milliyetçi "Hindutva grubu" ve Bharatiya Janata partisi üyeleri olduğunu iddia etti.

Aile üyesi Fauziya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, amcasına taşla vurulduğunu, şeker hastası babasının da demir çubuklarla dövüldüğünü ve kafasına dikiş atıldığını aktardı.

Aile, polise başvurarak 9 kişi hakkında şikayetçi oldu.