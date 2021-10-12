Hindistan'da Müslüman ailenin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hindistan'da Müslüman ailenin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi

AA / İdris Sülün - Haberler | Güncel
Hindistan'da Müslüman ailenin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kalabalık bir grubun Müslüman bir aileye saldırdığı öne sürüldü.

Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletinde kalabalık bir grubun Müslüman bir aileye saldırdığı öne sürüldü.

The Indian Express'in haberine göre, Madhya Pradesh eyaletinin Indore şehri yakınlarındaki köyde, Müslüman bir aile kalabalık bir grup tarafından darbedildi.

Saldırıya uğrayan aile üyeleri, evlerini boşaltmaları yönündeki tehditlerin ardından evlerini terk etmedikleri için aynı grup tarafından fiziksel şiddete maruz kaldıklarını ileri sürdü.

Haber e göre, sloganlar atarak eve doğru yönelen grup Müslüman aile üyelerine sopalar ve demir çubuklarla saldırdı.

Aile üyesi Shahrukh Geyasuddin, saldırganların babasına defalarca vurduğunu ve araya girmeye çalışan amcasını da darbettikten sonra "evi boşaltmalarını söylediklerini ve eğer terk etmezlerse korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalacakları" konusunda tehdit edildiklerini aktardı.

Baba Farukh Geyasuddin, saldırganların aşırı milliyetçi "Hindutva grubu" ve Bharatiya Janata partisi üyeleri olduğunu iddia etti.

Aile üyesi Fauziya, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yaptığı paylaşımda, amcasına taşla vurulduğunu, şeker hastası babasının da demir çubuklarla dövüldüğünü ve kafasına dikiş atıldığını aktardı.

Aile, polise başvurarak 9 kişi hakkında şikayetçi oldu.

AA / İdris Sülün - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Mustafa Şentop Mustafa Destici Binali Yıldırım
Magazin Düm Tek Tek Nihal Yalçın İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Sergen Yalçın Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hindistan'da Müslüman ailenin kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 14:57:54. #1.12#