Hindistan'da çok katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü
Hindistan'ın Mumbai kentinde çok katlı binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Hindistan'ın Mumbai kentinde çok katlı binada çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.
Ülke basınındaki haberler e göre, itfaiye yetkilileri, Mumbai'nin güneyinde Curry Caddesi'nde yer alan 61 katlı rezidansta yangın çıktığını bildirdi.
Rezidansın 19'uncu katında çıkan yangın sırasında bir kişinin binadan atlayarak hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, itfaiye ekiplerinin çok sayıda kişiyi kurtardığını kaydetti.
Yetkililer, ekiplerin yangını söndürmeye ve binada mahsur kalanları kurtarmaya çalıştığını ifade etti.
Gucarat eyaletinin Ahmedabad kentinde bir hastanede ağustosta çıkan yangında 8 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastası yaşamını yitirmişti.
AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri