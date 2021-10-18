Hindistan'da çiftçiler tren raylarında gösteri yapıyor

Hindistan'ın Haryana ve Pencap eyaletlerinde, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin tren raylarında gösteri yaptığı bildirildi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yeni tarım yasalarının kaldırılmasını talep eden ve ay başındaki polis şiddetini protesto eden çiftçiler, Haryana ve Pencap eyaletlerindeki tren raylarında oturma eyleminde bulunuyor.

Tartışmalı yeni tarım yasalarına karşı protesto gösterilerine öncülük eden çiftçi sendikası Samyukt Kisan Morcha (SKM), gösterilerde uygulanan şiddetin ardından ülke genelinde trenlerin engellenmesi için eylem çağrısında bulundu.

Bu ayın başında, çiftçilere karşı uygulanan şiddet sonucu 8 kişinin hayatını kaybetmesi, tren raylarında oturma eylemiyle protesto ediliyor.

Oturma eylemleri nedeniyle Haryana ve Pencap eyaletlerinde, 50 tren ve 130 konumun etkilendiği bildirildi.

Ancak Devlet Demiryolu Polisi (GRP), tüm tren istasyonları ve raylarda devriyelerin devam ettiği, şu ana kadar trenlerde herhangi bir aksamanın yaşanmadığı bilgisini paylaştı.

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde, yeni tarım yasalarını protesto eden çiftçilerin gösterisinde 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Yeni tarım yasaları ve çiftçi protestoları

Hindistan hükümeti, Eylül 2020'de tarım sektörüne serbestleşme getiren, taban fiyat ve destekleme alımı politikalarını sona erdiren 3 düzenlemeyi yasalaştırmıştı. Çiftçiler, yeni tarım yasalarının kazançlarını azaltacağını, aracı şirketlere daha fazla yetki tanıyacağını ve sonunda kendilerini topraksız bırakacağını ileri sürüyor.

Başbakan Narendra Modi hükümeti ise yeni yasaların çiftçilere ürünlerini pazarlama özgürlüğü tanıyarak özel yatırımla tarımsal büyümeyi teşvik edeceğini savunuyor.

Yasanın kabul edilmesinin ardından Pencap ve Haryana'dan başkente doğru harekete geçen çiftçiler, protesto eylemlerini başkent Yeni Delhi'ye taşımıştı.

Protestolar kapsamında polis ile çiftçiler arasında zaman zaman arbede yaşanıyordu.

11 tur müzakere sonuçsuz kaldı

Hükümet ile çiftçiler arasında 11 tur süren müzakereler sonuçsuz kalmıştı.

Hükümetin, kanunları 18 aylığına askıya alma teklifi de çiftçiler tarafından reddedilmişti.

Sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından çiftçiler, protestoların devam edeceğini duyurmuştu.

Ülkede çiftçilerin yarısından fazlasının borç içinde olduğu, 2018 ve 2019'da 20 bin 638 çiftçinin intihar ettiği kaydedilmişti.