Hindistan'da Binek Otomobil Satışları Eylül Ayında Yıllık Bazda %41 Oranında Azaldı

Hindistan Otomobil Üreticileri Birliği (SIAM) tarafından 14 Ekim Perşembe günü açıklanan verilere göre, otomobil ve SUV araç satışları Eylül ayında yıllık bazda %41 oranında azaldı. Yarı iletken yonga kıtlığı ve yüksek hammadde fiyatlarının Hindistan'da da otomotiv sektörünü zor durumda bıraktığı ve satışların düşmesinde başat rol oynadığı bildirildi.

SIAM'dan yapılan açıklamanın devamında, üretimin de yıllık bazda %37 oranında gerilediği bildirildi.

SIAM Başkanı Kenichi Ayukawa, motorlu araçlara olan piyasa talebinin gerçekte artış gösterdiğini fakat özellikle yarı iletken yonga temininde yaşanan zorluktan dolayı, piyasa talebini karşılayacak düzeyde üretim yapılamadığını söyledi.

Bu ay başında başlayan bir aylık yeni yıl festivali dönemine giren Hindistan'da otomobil de dahil olmak üzere bir çok ürüne olan talep artış gösteriyor. Fakat tam da bu dönemde otomotiv sektöründe yaşanan tedarik sıkıntıları nedeniyle birçok firmanın üretim kesintilerine gitmek zorunda kaldıkları bildirildi.

Üretim miktarındaki düşüş nedeniyle, birçok otomobil üreticisi firmanın müşteri taleplerini sıraya koyarak bekleme listeleri oluşturdukları öğrenildi.

Açıklanan SIAM verilerine göre, geçtiğimiz yıl Eylül ayında 272. 027 adet olan satılan toplam binek otomobil sayısı, bu yılın aynı ayında 160. 070 adede geriledi. Motosiklet ve scooter satışları ise yine aynı dönemde 1, 8 milyon adetten 1, 5 milyon adede düştü.

Kaynak: Reuters

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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