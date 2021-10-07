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Hindistan'da aşı tedariki dronelarla yapılıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Hindistan'da aşı tedariki dronelarla yapılıyor

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından başlatılan uygulamada, ülkenin kuzeydoğusunda ulaşılması zor bölgelere dronelarla Covid-19 aşıları tedarik ediliyor.

Hindistan Tıbbi Araştırma Konseyi (ICMR) tarafından başlatılan uygulamada, ülkenin kuzeydoğusunda ulaşılması zor bölgelere dronelarla Covid-19 aşıları tedarik ediliyor.

Hindistan'da karayoluyla aşı tedarikinin zor olduğu bölgelere dronela tedarik uygulaması başlatıldı. ICMR tarafından başlatılan uygulamayla özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki bölgelere aşı tedariki yapılıyor. Hindistan Sağlık Bakanı Mansukh Mandaviya, söz konusu uygulamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Hayat kurtaran aşıların tedarikini sağlamayı amaçlayan yeni dağıtım modeli. Bu, aşıların ulusun her köşesine ulaşmasını sağlayacaktır' dedi.

Hindistan'da aşı tedariki dronelarla yapılıyor

Hindistan'da aşı tedariki dronelarla yapılıyor

Hindistan'da aşı tedariki dronelarla yapılıyor

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