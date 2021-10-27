Hindistan COP26'da Zengin Ülkelerden Tazminat Talep Edecek

Hindistan Çevre Bakanlığı, iklim tazminatı ve iklim finansmanını içerecek olan BM iklim zirvesi öncesinde ana konuşma noktalarını belirledi.

Hindistan'ın, 31 Ekim'de başlayacak BM iklim zirvesi COP26'daki konuşma noktalarının bir parçası olarak gelişmiş ülkelerden gelen kayıplar ve iklim etkileri için ödeme talep etmesi bekleniyor.

İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleşecek olan zirve, dünya liderlerinin ülkelerin Paris Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşma konusundaki ilerlemelerini gözden geçirmelerini ve daha güçlü küresel iklim taahhütleri ve eylemlerini müzakere etmelerini sağlayacak.

Hindistan, net sıfır hedefini - ilk 10 ekonomi arasında bunu yapmayan tek ülke - ve ülkedeki kömür üretimini aşamalı olarak durdurmak için bir zaman çizelgesi sağlama konusunda baskı altında kaldı. Ancak bunun yerine Çevre Bakanlığı, ülkenin bir karbon ticaret mekanizması için bastıracağını ve BM konferansında iklim felaketlerinin neden olduğu kayıplar için tazminat arayacağını söyledi.

Kaynak: earth. org

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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