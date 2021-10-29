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Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Haberler | Kültür Sanat

Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi Highway ziyaretçilerine Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya yaşattı Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde Highway Outlet'te düzenlenen bando gösterisinde ziyaretçiler bayram coşkusu yaşadı.

BOLU (İHA) - Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi

Highway ziyaretçilerine Cumhuriyet Bayramı'nı doyasıya yaşattı

BOLU - Bolu'da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıldönümünde Highway Outlet'te düzenlenen bando gösterisinde ziyaretçiler bayram coşkusu yaşadı.

Bolu'da, Tem Otoyolu üzerinde bulunan Avrupa'nın en büyük otoyol üzeri alışveriş tesisi Highway Outlet'te Cumhuriyet Bayramı'nın 98. Yıldönümü coşkuyla kutlandı. Kutlama programı kapsamında Bolu Belediyesi Cumhuriyet Bandosu'nun alışveriş merkezini dolaşarak yaptığı bando gösterisi alışverişe gelen vatandaşlara büyük keyif yaşattı. Cumhuriyet şarkılarının da seslendirildiği programda ziyaretçiler bando takımının gösterisini cep telefonlarıyla saniye saniye kaydetti.

Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi

Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi

Highway'den Cumhuriyet Bayramı'nda muhteşem bando gösterisi

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Son Dakika Haberleri
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