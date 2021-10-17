Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza

İzmit Körfezi'nde hidrolojik yağ sızıntısı ile denizi kirlettiği tespit edilen Panama bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisine 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası uygulandı.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Körfezi'nde hidrolojik yağ sızıntısı ile denizi kirlettiği tespit edilen Panama bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisine 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kontrol teknesi ile İzmit Körfezi'nde rutin olarak yaptığı denetimler sırasında, Belde Port Limanında deniz kirliliği olduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde kirliliğe sebep olan geminin Panama bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edildi. Geminin hidrolik yağ sızıntısı sebebiyle denizde kirliliğe sebep olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası gemiye 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası uygulandı. Denizde ise temizleme çalışmaları yapıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Kızlarına mektup yazdığı çifti öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

 Dükkana girip 100 bin liralık et çaldılar! Kayıtta olan kamerayı hesap edemediler

Dükkana girip 100 bin liralık et çaldılar! Kayıtta olan kamerayı hesap edemediler

 Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı

Fiyatları dudak uçuklattı! Turistlerin şikayetçi olduğu gece kulüplerine ceza yağdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Angela Merkel Ali Babacan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Tamer Karadağlı Bülent Ersoy Demet Akalın Amelia Hamlin
Spor Burak Elmas Sergio Perez Stefan Kuntz Lewis Hamilton
Tüm Haberler Hava Durumu Nihal Yalçın Güzel Sözler Şans Oyunları Binali Yıldırım Serdar Aziz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.10.2021 01:48:19. #1.12#