Hidrolik yağ sızıntısıyla denizi kirleten gemiye 3 milyonluk ceza

KOCAELİ (İHA) - İzmit Körfezi'nde hidrolojik yağ sızıntısı ile denizi kirlettiği tespit edilen Panama bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisine 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası uygulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri kontrol teknesi ile İzmit Körfezi'nde rutin olarak yaptığı denetimler sırasında, Belde Port Limanında deniz kirliliği olduğunu fark etti. Yapılan incelemelerde kirliliğe sebep olan geminin Panama bandıralı ASL LISA isimli kuru yük gemisi olduğu tespit edildi. Geminin hidrolik yağ sızıntısı sebebiyle denizde kirliliğe sebep olduğu belirlendi. Yapılan incelemeler sonrası gemiye 3 milyon 28 bin 355 TL para cezası uygulandı. Denizde ise temizleme çalışmaları yapıldı. - KOCAELİ