Hidayet Şen: "Devletimize minnettarız" - Haberler
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Hidayet Şen: "Devletimize minnettarız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hidayet Şen:

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolaysıyla Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakıldı.

Hükümet Meydanı'ndaki saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Simav Muhtarlar Derneği Başkanı Hidayet Şahin, Muhtarlık Kurumu'nun demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olduğunu ifade etti. Şahin, "Muhtarlara son dönemde verilen değer dolayısıyla devletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Hidayet Şen: Devletimize minnettarız

Hidayet Şen: Devletimize minnettarız

Hidayet Şen: Devletimize minnettarız

Hidayet Şen: Devletimize minnettarız

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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