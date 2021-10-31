"Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler" uluslararası sempozyumu düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - "Hicri 7. Yüzyıl El Yazmaları: İlimler ve Alimler" uluslararası sempozyumu 3- 6 Kasım tarihlerinde İstanbul ve Bursa'da gerçekleştirilecek.

İstanbul Sultanahmet Vakfı Yazma Eser Araştırmaları Merkezi ile Bursa Uludağ Üniversitesi Farabi Türk İslam Düşünce Tarihi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Lübnan Trablus Üniversitesinin ortaklaşa düzenleyeceği sempozyum, dünya genelinden pek çok bilim insanının katılımıyla yapılacak.

3-6 Kasım tarihleri arasındaki sempozyumun ilk iki günü İstanbul'da Sultanahmet Medresesi'nde, sonraki iki günü ise Bursa'da Muradiye Kuran ve El Yazmaları Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Açıklamada, sempozyumla ilgili görüşlerine yer verilen İstanbul Sultanahmet Vakfı Başkanı İsmail Hakkı Tavman, şunları kaydetti:

"Bilim tarihini ve bilhassa beşinci, altıncı ve yedinci yüzyıllarda yaşayan alimleri araştıranlar, hicri yedinci yüzyıla gelince dikkat çekici bir ilmi gelişmişlik ve göz kamaştırıcı bir parıltı fark ederler. Öyle ki, bu yüzyılda telif edilen eserler temel kaynak metinler olarak görülmüştür. İlmi disiplinlerdeki terminoloji bu dönemde standartlaşmış, medreseler bu dönemde gelişmiş, önceki alimlerin görüşleri bu dönemdeki eleştiriler ile neticeye bağlanmıştır.

Hiç kuşkusuz, sonraki dönemlerde yaşayan alimler hem telifte hem de ilmi başarılarda hicri yedinci yüzyılda yaşayan alimlere muhtaçtır. Biz de pek çok önemli soruya cevap verebilmek için, hicri yedinci yüzyıldaki yazma eserleri, alimleri ve ilmi birikimi ele alan daha derin ve kapsamlı bilim tarihi çalışmalarına ihtiyaç duymaktayız. Bu sempozyumda daha önce ele alınmayan kurucu meseleler ele alınacak ve ilmi çalışmalar konu edilecektir. Kuşkusuz hiçbir yer, böyle bir konu için el yazmalarının başkenti olan İstanbul'dan daha uygun değildir."

Program sırasında Muhammed Avvame ve Prof. Dr. Fahreddin Kabave'ye ödül takdim edileceğini belirten Tavman, ayrıca sempozyum sonunda yazma eserler alanında çalışmalar yürüten ve destekleyen kurumlarla anlaşmalar imzalanacağını bildirdi.

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