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Hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezaları iptal oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Hiç gitmediği şehirden gelen trafik cezaları iptal oldu

Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a geçen aylarda 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı' gerekçesiyle peş peşe cezalar gelmişti.

SİNOP (İHA) - Sinop'ta yaşayan Seyfettin Aksan'a geçen aylarda ' Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan otomobiliyle geçiş ihlali yaptığı' gerekçesiyle peş peşe cezalar gelmişti. Aksan'a gelen cezalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından iptal edildi.

Sinop'ta esnaflık yapan Seyfettin Aksan'a(42), 26 Nisan'da Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile Kuzey Çevre Otoyolu'ndan 57 AR 204 plakalı otomobil ile 3 kez geçiş ihlali yaptığı gerekçesiyle 41 lira ceza kesilmişti. İstanbul'a en son 15 yıl önce gittiğini söyleyen Aksan, yanlışlık olabileceğini düşünerek durumu yetkililere bildirip cezanın iptalini istemişti. Fakat Aksan, e-devlet üzerinden yaptığı kontrolde yine aynı gerekçeyle ile cezaları olduğunu gördü. Aksan'a, mayıs, haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında da aynı köprülerden 13 geçiş ihlali yaptığı iddiasıyla toplamda 152 lira ceza gelmişti. Toplamı 302 TL olan Aksan'a kesilen cezalar Karayolları Genel Müdürlüğü tarafında iptal edildi.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Seyfettin Aksan, "2021 Nisan ayından beri arabama İstanbul otoyollarından ücretli geçişlerden ceza gelmekte. Nisan ayında ve geçtiğimiz 10. ayda ceza geldi. Bunların toplam bedelleri 150-150 TL toplam 300 TL civarı olmakta. Karayolları yetkilileri bu durumu göz önüne alarak aradılar beni ceza-i işlemin iptal olduğunu söylediler. İnşallah bu durum bir daha yaşanmaz" dedi. - SİNOP

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