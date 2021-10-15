Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak - Haberler
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Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak

İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Haberler | Kültür Sanat

Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak Mahmutbey Cami'sinin UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için odak grup toplantısı yapıldı Hiç çivi kullanılmadan 1366 yılında Candaroğulları Beyliği tarafından yapılan ve 2018 yılında UNESCO Dünya...

KASTAMONU (İHA) - Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak

Mahmutbey Cami'sinin UNESCO Dünya Miras Listesine alınması için odak grup toplantısı yapıldı

KASTAMONU - Hiç çivi kullanılmadan 1366 yılında Candaroğulları Beyliği tarafından yapılan ve 2018 yılında UNESCO Dünya Geçici Miras Listesinde yer alan Mahmutbey Camisi, UNESCO Dünya Miras Listesine aday gösterilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.

2018 yılında Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen Kastamonu'da il merkezine bağlı Kasaba Köyü Mahmutbey Camisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca "Anadolu'da Ahşap Tavanlı ve Destekli Camiler" adı altında, seri adaylık olarak UNESCO Dünya Miras Listesine aday gösterilmesi ile ilgili yönetim planı hazırlık çalışmaları kapsamında İl Genel Meclisi Salonu'nda odak grup toplantısı düzenlendi.

Kastamonu'da yer alan Kasaba köyü Mahmutbey Camisi için Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü uzmanları ve ilgili paydaşların katılımıyla UNESCO Dünya Miras Listesine aday gösterilmesine yönelik Kasaba Köyü Mahmut Bey Camii Yönetim Planı Odak Grup Toplantısına, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Ankara Rölöve ve Anıtlar Genel Müdürlüğü, TMMOB Şehir Plancıları Odası, TMMOB Mimarlar Odası, Ankara Turist Rehberleri Odası, TURSAB Batı Karadeniz Başkanlığı, Kastamonu Valiliği Sosyal Etüd Proje Müdürlüğü, KUZKA, Kastamonu Üniversitesi, Kastamonu Belediye Başkanlığı, Kastamonu Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Özel İdaresi, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kastamonu Müftülüğü, Kastamonu Kent Konseyi Başkanlığı temsilcileri katıldı.

Düzenlenen toplantıda, "2018 yılında UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine "Anadolu'da Ahşap Tavanlı ve Destekli Camiler" kapsamında Konya ilinde yer alan Eşrefoğlu Camii, Eskişehir ilinde yer alan Sivrihisar Ulu Camii, Afyonkarahisar Ulu Camii, Ankara ilinde yer alan Arslanhane Camii ve Kasaba Köyünde yer alan Mahmut Bey Camisi dahil edilmiş olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığınca söz konusu Camiler "Anadolu'da Ahşap Tavanlı ve Destekli Camiler" adı altında seri adaylık olarak UNESCO Dünya Miras Listesine aday gösterilmesinin planladığı ifade edildi.

Toplantı, Kastamonu Valiliği İl Sosyal Etüd ve Proje Müdür V. Dr. Suat Tüfekci'nin açılış konuşmasının ardından, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Dünya Miras Alanları Şube Müdürü Neşe Akdoğan'ın konuşması ve Dünya Miras Alanları Uzmanı Dr. Şule Kılıç'ın Mahmutbey Camii ve yakın çevresine yönelik odak grup toplantısı sonucu elde edilen güçlü yönler, zayıf yönler, tehditler ve fırsatlar sunumuyla devam etti.

Bu kapsamda Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda Mahmutbey Camii ve yakın çevresine yönelik Koruma-Muhafaza-Bakım-Araştırma-Risk Yönetimi-Uzman Eğitimi (Odak Grup 1), Kentsel Koruma-Sağlıklaştırma-Kentsel Gelişim/Altyapı -Sunum (Odak Grup 2), Yerel Farkındalık-Katılım-Eğitim-Tanıtım-Turizm (Odak Grup 3) unsurlarını içeren geniş kapsamlı odak grup toplantısı gerçekleştirildi.

Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak

Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak

Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak

Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak
İhlas Haber Ajansı / Vedat Yunus İkizoğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Hiç çivi kullanılmadan yapılan 655 yıllık Mahmutbey Camisi, Dünya Miras Listesine alınacak - Haberler
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