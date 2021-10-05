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Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Güncel
Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

RİZE'nin Çayeli ilçesindeki heyelan sonucu 2 katlı evin salonu toprakla doldu, zemin katının ise bir kısmı yıkıldı.

EYÜP, İSTANBUL (DHA) - RİZE'nin Çayeli ilçesindeki heyelan sonucu 2 katlı evin salonu toprakla doldu, zemin katının ise bir kısmı yıkıldı. Eyüp Suiçmez, evinin çökmemesi için demir ve odun kullanarak önlem aldı.

Kente etkili olan sağanak, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağış nedeniyle Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda Eyüp Suiçmez'e ait 2 katlı evin salonu toprakla doldu. Heyelan sırasında evde kimsenin olmadığı belirtildi. Suiçmez ailesi, zemin katı yıkılan evin çökmemesi için demir ve odunlar kullanarak önlem aldı.

'EŞYALARI KURTARMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Heyelan öncesinde evi tedbir amaçlı boşalttıkları anlatan Eyüp Suiçmez "Akşam evde oturup çay içerken sağanak hızlandı. Daha önce burada yine heyelan tehlikesi vardı. Sağanak hızlanınca evden ayrılıp babamın evine gittim. Sabah geri döndüğümde yamaç kopmuş. Çamur, evin duvarını delerek giriş kattaki odanın içine girdi. Girişteki kolonda kırılınca, oraya ağaç ve demir kolonlarla destek verdik. Ev yıkılmadan eşyaları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.


- Rize
Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem

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Haber: Heyelanda zemin katının yarısı yıkılan eve demirli ve odunlu önlem - Haberler
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