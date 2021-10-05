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Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu Evinin bir kolonu heyelanda yıkılınca demir çubuklar ve odun parçaları ile evin yıkılmaması için vatandaşın aldığı önlem dikkat çekti Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü.

EYÜP, İSTANBUL (İHA) - Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Evinin bir kolonu heyelanda yıkılınca demir çubuklar ve odun parçaları ile evin yıkılmaması için vatandaşın aldığı önlem dikkat çekti

RİZE - Rize'nin Çayeli ilçesinde meydana gelen heyelanda bir ev zarar gördü. Ev sahibi, zarar gören ve bir kolonu heyelanda yıkılan evinin kalan bölümünün de yıkılmaması için demir çubuklar ve odun parçaları ile evine destek yapması dikkat çekti.

Rize'de son yaşanan yağışlarda Çayeli ilçesine bağlı Latifli köyünde heyelan meydana geldi. Heyelanda 60 yaşındaki Eyüp Suiçmez'e ait ev zarar görürken, evin oturma salonu toprakla doldu. Aynı bölgede geçtiğimiz yıllarda yaşanan heyelanın ardından yapılan taş duvar da meydana gelen heyelanda zarar görerek yıkıldı.

Yağışların şiddetlendiği esnada evden çıkarak ailesinin yanına gittiğini, olay esnasında evde olmadığını belirten Eyüp Suiçmez, yaptığı açıklamada "Yağmur şiddetini arttırdıktan sonra evi terk ederek ailemin yanına gittim. Sabah ilçe merkezine gitmeden önce eve geldiğimde evin duvarının yıkıldığını, oturma salonunun toprakla dolduğunu gördüm. Son yıllarda her tarafta afetler oluyor. Allah'tan gelen bir durum. Geçen yıl yine aynı yerde olan heyelan sonrasında afetten korunmak için taş duvar yapılmıştı ancak bu sefer daha şiddetli olunca duvar da dayanamadı" dedi.

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu

Heyelan nedeniyle evinin salonu toprakla doldu
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