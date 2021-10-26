Hemşirelik Fakültesi Oryantasyon Eğitimi Gerçekleşti Üniversitemiz Hemşirelik Fakültesi Oryantasyon Eğitimi, 22 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşti.

Birinci sınıf öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen oryantasyon programına, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Belgin Yıldırım ve Dr. Öğr. Üyesi Hatice Öner katıldı.

Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yelda Özsunar "İnsan Sevgisi ve Hemşirelik" başlıklı konuşmasında sevginin evrenselliğine vurgu yaparak insan sevgisi olmayan bir hemşirenin mesleğinde hem mutsuz hem de verimsiz olacağını belirtti. Prof. Dr. Yelda Özsunar, Hemşirelik Fakültesinin genel misyon, vizyon ve hedefleri ile ilgili bilgi vererek konuşmasına son verdi.

Eğitim Öğretimden Sorumlu Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Belgin Yıldırım, Üniversitemiz ve Hemşirelik Fakültesine yönelik tanıtım sunumu ile eğitim öğretim süreci, akademik ve idari personeli hakkında bilgi verdi.

Oryantasyon eğitimi, öğrencilerin sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet